In der Flüchtlingskrise an der EU-Außengrenze zu Belarus droht Präsident Lukaschenko der Europäischen Union mit Vergeltung.

Für den Fall neuer EU-Sanktionen könnte etwa die Durchleitung von Gaslieferungen gestoppt werden, erklärte er und wies darauf hin, dass sein Land Europa beheize. Die Europäische Union wirft Belarus vor, gezielt Migranten ins Land zu holen, um sie dann zur Weiterreise in die EU an die Grenze zu Polen zu bringen. Sie bereitet weitere Sanktionen vor.



Eine größere Gruppe von Migranten hat polnischen Behördenangaben zufolge in der vergangenen Nacht versucht, die Grenze von Belarus nach Polen zu durchbrechen. Es habe sich um etwa 150 Menschen gehandelt, sagte der stellvertretende polnische Innenminister Grodecki dem Sender Polsat News. Nach Angaben der Polizei waren Grenzschutzbeamte, Soldaten und Polizisten bei Bialowieza im Einsatz. Dort sollen Migranten Steine auf Sicherheitskräfte geworfen und versucht haben, mit Hilfe von Holzbalken den Grenzzaun zu überwinden.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.