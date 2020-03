Der CSU-Europapolitiker Weber hat den EU-Staaten Versagen in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen.

In der Krise um Tausende Migranten an der Grenze zur Türkei stehe Griechenland wieder alleine da, sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Dass Athen die Grenzen für die aus den Türkei kommenden syrischen Flüchtlinge geschlossen hat, begrüßte Weber ausdrücklich. Ankara missbrauche das Leid der Menschen, doch Europa lasse sich nicht erpressen. Weber forderte eine Sondersitzung der EU-Innenminister zur Erörterung der Lage.



Der griechische Verteidigungsminister Panagiotopoulos warf der Türkei vor, den Zustrom von Migranten an der gemeinsamen Grenze organisiert zu haben.