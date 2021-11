Im Konflikt um Flüchtlinge an der EU-Außengrenze zu Belarus haben die USA und mehrere europäische Staaten Belarus zum Einlenken aufgefordert. Vertreter der Vereinigten Staaten sowie Großbritanniens, Estlands, Frankreichs, Irlands, Norwegens und Albaniens äußerten sich nach einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York City.

Machthaber Lukaschenko instrumentalisiere Menschen, um Nachbarländer und die Außengrenze der Europäischen Union zu destabilisieren. Die westlichen Staaten nannten Belarus eine Bedrohung für die regionale Stabilität. Der stellvertretende russische UNO-Botschafter Poljanskij hatte Minsk zuvor verteidigt. Es gebe keinen Grund, warum Belarus legal ins Land eingereiste Migranten zurück in ihre Heimatländer schicken sollte. Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern erneut mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert und über die Lage an der EU-Außengrenze gesprochen.



Der Führung in Belarus wird vorgeworfen, als Vergeltung für Sanktionen absichtlich Migranten an die Grenzen der EU-Staaten Lettland, Litauen und Polen zu schleusen.

