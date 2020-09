Die Feuerwehr hat den Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos weitgehend unter Kontrolle. Korrespondenten vor Ort berichten, fast das gesamte Lager sei ausgebrannt. Zahlreiche Zelte und Wohncontainer stünden noch in Flammen. Die meisten der mehr als 12.000 Bewohner sind den Berichten zufolge in großen Gruppen in die umliegenden Hügel geflüchtet.

Viele machten sich auf den Weg in die Hafenstadt Mytilini, um die Insel zu verlassen. Die griechischen Behörden haben ein erhebliches Polizeiaufgebot entsandt, um die Menschen daran zu hindern. Die Polizei spricht von einer "sehr schwierigen Situation", auch weil es Corona-Infizierte unter den Flüchtlingen gebe. Bislang gibt es einige leicht Verletzte. Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer vor Ort berichteten in Sozialen Medien von Menschen, denen Rauch und Flammen zeitweise die Fluchtwege abgeschnitten hätten.

"Spannungen hat es immer gegeben"

Der Bürgermeister der Inselhauptstadt Mytilini, Stratos Kytelis, sagte dem Sender ERT, Spannungen habe es in Moria immer gegeben. Wegen der Corona-Problematik sei die Situation nun regelrecht explodiert. Man wisse nicht, wo die Menschen nun untergebracht werden sollten, Tausende seien obdachlos. Auch für die Einheimischen sei die Situation eine enorme Belastung.

Ursache der Brände unklar

Die Feuer in Moria waren in der Nacht ausgebrochen und wurden von starkem Wind weiter angefacht. Auch Wohncontainer standen in Flammen. Die Ursache der Brände ist noch unklar. Einige Flüchtlinge sprachen von Brandstiftung der Inselbewohner; anderen Berichten zufolge legten Migranten dagegen die Brände selbst. Die Feuerwehr der Insel bekämpfte bereits einen großen Waldbrand rund 25 Kilometer nordwestlich von Moria.



Das Lager Moria ist seit vergangener Woche teilweise unter Quarantäne, nachdem bei mehreren Bewohnern eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen wurde. In Moria leben zur Zeit rund 12.500 Menschen. Das Lager gilt als vollkommen überfüllt und war ursprünglich für die Aufnahme von knapp 3.000 Personen errichtet worden.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.