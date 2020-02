Flüchtlingslager in Griechenland

Wegen der zunehmend schlechten Lage in Flüchtlingslagern in Griechenland fordert der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Lenarcic, die dortige Regierung zum Handeln auf.

Lenarcic sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die EU habe Griechenland in den vergangenen Jahren etliche Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um das Asylsystem und die Versorgung der Flüchtlinge zu verbessern. Griechenland sei verantwortlich für die Lage auf den griechischen Inseln. Gleichzeitig betonte der EU-Kommissar, die Europäische Union dürfe die Regierung in Athen damit nicht allein lassen. Lenarcic erklärte, er halte ein neues EU-Paket humanitärer Hilfe für möglich, um die aktuelle Krise zu bekämpfen. Es gehe darum, Ankunftszentren, Asylverfahren und Verteilungsmechanismen aufzubauen.



Auf den griechischen Inseln der Ostägäis sind mehr als 42.000 Menschen in Flüchtlingslagern untergebracht. Viele Lager sind überfüllt und haben unzureichende sanitäre Anlagen.