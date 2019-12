Der migrationspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Castellucci, fordert eine schnelle Lösung für die Kinder in den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland.

Im Deutschlandfunk sagte er, die Bundesländer sollten Aufnahmeanträge stellen - die allerdings vom Bundesinnenministerium genehmigt werden müssten. Gleichzeitig müsse sich die Bundesregierung um eine europäische Lösung bemühen. Es müsse einen neuen Anlauf für ein europäisches Asylsystem geben, fügte Castellucci hinzu. Nur so könne verhindert werden, dass sich solche Zustände wie in Griechenland und an anderen Orten in und um Europa erneut einstellten.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck hatte gefordert, 4.000 Kinder aus den Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen. Die großen Kirchen unterstützen den Vorschlag. Die Bundesregierung lehnt ihn ab.