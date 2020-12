Ärzte ohne Grenzen hat kurz vor Weihnachten die Situation der Kinder im Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos beklagt.

Die Bedingungen im Lager seien entsetzlich und unwürdig, sagte die Kinderpsychologin Glatz-Brubakk im Deutschlandfunk. Sie berichtete von Wasser in den Zelten und umgekippten Toiletten. Es gebe keine Sanitäranlagen, einige der Menschen im Lager hätten seit drei Monaten nicht geduscht. Für die Kinder sei die psychologische Situation besonders schlimm, berichtete die Psychologin. Sie könnten sich im Lager nirgends sicher fühlen, es gebe keine Schule und keine Möglichkeiten zum Spielen. Manche Zwei- bis Dreijährige schlügen ihren Kopf gegen die Wand und rissen sich die Haare aus. Einige Kinder hätten auch jeden Lebensmut verloren, sagte die Psychologin, die derzeit auf Lesbos ist.



Kara Tepe war als Ersatz für das Lager Moria errichtet worden, das bei einem Feuer zerstört wurde. Dort leben etwa 7.500 Menschen, etwa ein Drittel von ihnen sind Kinder.

Brief an EU-Kommission: "Selbst Tiere haben mehr Rechte"

Viele der Geflüchteten wandten sich kurz vor Weihnachten mit einem Brief an die EU-Kommission und kritisierten ihre Situation, die teilweise noch schlimmer sei als in Moria. "Selbst Tiere haben in der EU mehr Rechte und bessere Lebensbedingungen als wir. Jeden Tag leben wir in Angst und Not", zitiert der SWR aus dem Schreiben. Die zentrale Forderung der Flüchlinge ist, als Partner ernst genommen und in Entscheidungen mit einbezogen zu werden.



Hinter dem Brief stehen dem Bericht zufolge rund 5.000 der in Kara Tepe lebenden Menschen. Initiiert haben ihn ein Apotheker aus Afghanistan und ein Ingenieur aus Syrien. Dieser fragte im Gespräch mit dem SWR rhetorisch: "Sollen wir warten, bis wir sterben, oder dürfen wir uns endlich um uns selbst kümmern, wenn es die EU schon nicht tut?

