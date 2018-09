Angesichts der desolaten hygienischen Zustände im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat die Regionalregierung mit einer Schließung gedroht.

Die zuständige Gouverneurin Kalogirou sagte, der Staat habe noch 30 Tage Zeit. Wenn die Probleme bis dahin nicht beseitigt worden seien, werde das Lager geschlossen. Sie erklärte, in Moria gebe es Müllberge und kaputte Abwasserleitungen. Wegen der unzureichenden Reinigung bestehe die Gefahr, dass sich Krankheiten ausbreiteten. In dem Lager leben derzeit mehr als 8.700 Menschen. Ausgelegt ist Moria für 3.000 Flüchtlinge.



Nach Angaben des griechischen Migrationsministers wurden zwar Tausende Menschen von Lesbos in den vergangenen Monaten auf das Festland gebracht. Allerdings seien noch mehr Flüchtlinge aus der Türkei angekommen.