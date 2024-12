Im Sudan sind Millionen Menschen auf der Flucht. (Eva-Maria Krafczyk/dpa)

In dem Lager Samsam in der Region Nord Darfur haben rund 500.000 Zivilisten Schutz vor der anhaltenden Gewalt im Land gesucht. Eine Sprecherin von Ärzte ohne Grenzen sprach von einer katastrophalen Lage. In dem Lager gebe es eine Hungersnot. Durch den Angriff sei zudem unter den Bewohnern Panik ausgebrochen.

Im Sudan herrscht seit April 2023 Bürgerkrieg. Dabei stehen sich die Armee und die paramilitärischen RSF-Milizen gegenüber. Millionen Menschen sind auf der Flucht, die meisten innerhalb der Landesgrenzen.

