Der CDU-Bundestagsabgeordnete Heinrich hat den Flüchtlingspakt der Vereinten Nationen begrüßt.

Auch wenn der Pakt rechtlich unverbindlich sei, könne er etwas bewirken, weil mehr Staaten in der Flüchtlingspolitik an einem Strang ziehen könnten. Wichtig sei, dass den Staaten, die die Hauptlast tragen müssten, weil sie die Nachbarländer von Konfliktherden seien, geholfen werde. Dann könnten die Flüchtlinge nach Ende des Konflikts in ihre Heimat zurückkehren.



Der Vertrag sieht vor, dass Länder, die besonders viele Menschen aufnehmen, unter anderem finanziell unterstützt werden. Für das Abkommen stimmten gestern in der UNO-Vollversammlung 181 Länder. Zwei Staaten, die USA und Ungarn, votierten dagegen.