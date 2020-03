Der türkische Präsident Erdogan reist heute zu Gesprächen nach Brüssel.

Dort wird er Ratspräsident Michel und Kommissionschefin von der Leyen treffen. Neben der Lage im Bürgerkriegsland Syrien dürfte es in den Gesprächen vor allem um die Zukunft des 2016 geschlossenen Flüchtlingspakts gehen. Erdogan verlangt weitere Hilfsgelder und hat seiner Forderung mit der Öffnung der Grenze zum EU-Mitglied Griechenland Nachdruck verliehen. Die EU-Vertreter dürften ihm gegenüber darauf dringen, dass die Türkei sich wieder an das Abkommen hät.



In Berlin kommt Bundeskanzlerin Merkel mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis zusammen. Nach Angaben von Vertretern der Regierung in Athen will Griechenland den Zaun an der Grenze zur Türkei ausbauen. Demnach ist es geplant, den Zaun an drei Abschnitten um 36 Kilometer zu verlängern.