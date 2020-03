Deutschland will sich dafür einsetzen, dass die EU die Mittel für den Flüchtlingspakt mit der Türkei aufstockt.

Das machte Bundeskanzlerin Merkel bei einer Videokonferenz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan deutlich. An dem Gespräch nahmen auch der französische Präsident Macron und der britische Premierminister Johnson teil. Man habe sich klar zum Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei bekannt, sagte Merkel.



Die Beziehungen zwischen beiden Seiten sind angespannt, seitdem Erdogan entschieden hat, Flüchtlinge und Migranten nicht mehr von der Einreise in die EU abzuhalten. Erdogan wirft der EU vor, sie habe nicht wie versprochen sechs Milliarden Euro für die 3,6 Millionen in der Türkei lebenden Flüchtlinge gezahlt. Auch andere Vereinbarungen von 2016 seien nicht umgesetzt worden, etwa die Abschaffung der Visapflicht für Türken in der EU und eine Vertiefung der Zollunion.