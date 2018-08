Deutschland hat mit Spanien eine Vereinbarung über die Rückführung von Migranten getroffen.

Dies teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums mit. Demnach wurde die Vereinbarung bereits Anfang der Woche abgeschlossen und soll ab Samstag gelten. Die Vereinbarung gilt für all jene Flüchtlinge, die an der deutschen Grenze aufgegriffen wurden und werden und für deren Asylantrag eigentlich Spanien zuständig ist.



Bundesinnenminister Seehofer und seine Spitzenbeamten werden nun noch Gespräche mit Griechenland und Italien über weitere Rückführungsabkommen führen. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Middelberg, bezeichnete die Vereinbarung mit Spanien zwar als großen Erfolg für Seehofer und als gute Grundlage für die Verhandlungen mit den anderen Staaten - doch im Gegensatz zu Spanien fordern sowohl Italien als auch Griechenland Gegenleistungen für etwaige Zusagen.



In diesem Zusammenhang sagte Seehofer im ARD-Sommerinterview, wenn Deutschland Flüchtlinge nach Italien und Griechenland zurückführe, dann verlangten umgekehrt sowohl die Italiener als auch die Griechen, dass Deutschland andere Migranten aus ihren Ländern übernehme. Solche Zugeständnisse will Seehofer nach eigener Aussage um jeden Preis vermeiden. Die deutsche Bevölkerung werde es nicht verstehen, dass man unter Umständen mehr Menschen aufnehmen müsse, als man an der Grenze zurückweisen könne.



Für den Fall, dass die Gespräche mit Italien und Griechenland scheitern, hatte der Bundesinnenminister erneut damit gedroht, im Alleingang an den Grenzen Migranten zurückzuweisen, die bereits in anderen EU-Staaten einen Asylantrag gestellt haben.