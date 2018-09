Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen im Streit über die gemeinsame Flüchtlingspolitik offenbar voran.

Kommissionspräsident Juncker sagte nach Abschluss des zweitägigen informellen Gipfels in Salzburg, er glaube, dass bis zum Jahresende eine Einigung über einen gemeinsamen EU-Außengrenzschutz erreicht werden könne. Österreichs Bundeskanzler Kurz sagte als Gastgeber des Treffens, die 28 EU-Regierungen hätten sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Staaten und Afrika insgesamt in der Migrationspolitik zu verstärken. Keine Fortschritte gibt es dagegen bei der Verteilung von Flüchtlingen in der EU. Die deutsche Kanzlerin Merkel lehnte eine so genannte "flexible Solidarität" ab, bei der EU-Staaten sich von der Aufnahme von Flüchtlingen freikaufen können. Solch einen Gedanken hatte Juncker gestern formuliert.



Neben der Migration war der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union das zweite große Thema des Gipfeltreffens. In dieser Frage lehnten die EU-Staats- und Regierungschefs die Pläne Londons zur Ausgestaltung der Handelsbeziehungen nach dem Brexit ab.