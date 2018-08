Syrische Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sorgen sich wegen einer Neuregelung des Bundesinnenministeriums um ihre Sicherheit und die ihrer Familien in ihrem Heimatland.

Der Regelung zufolge müssen Syrer in eine Botschaft ihres Heimatlandes gehen, um Pässe zu verlängern oder einen Passersatz zu beantragen. Die Landesvertretungen befinden sich unter dem Einfluss des syrischen Machthabers Assad. Der Menschenrechtsaktivist Jens Rode sagte dem Deutschlandfunk, viele Flüchtlinge seien vor dessen Regime geflohen und hätten daher ein Interesse daran, dass der syrische Staat nicht über ihren Aufenthaltsort informiert sei.



Für Menschen, deren Familien noch in Syrien leben, sei ein Besuch der Botschaft noch problematischer. Häufig würden die Angehörigen unter Druck gesetzt oder gar verhaftet, wenn die Behörden Kenntnis von der Flucht erhielten. Das sei durch einen Botschaftsbesuch der Fall sei, erklärt Rode.



Seinen Angaben zufolge verschärft sich die Situation in Berlin besonders. Bislang seien die dortigen Behörden bei Syrern von der Unzumutbarkeit der Passbeschaffung ausgegangen - und hätten selbst sogenannte Reiseausweise für Ausländer ausgestellt, die als Passersatz anerkannt wurden. Das Bundesinnenministerium hat nun die Berliner Ämter dazu angehalten, diese Praxis einzustellen.



Mehr zum Thema können Sie in diesem Beitrag aus der Sendung "Dlf-Magazin" lesen.