Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis hat die erneuten Drohungen des türkischen Präsidenten Erdogan wegen der Versorgung syrischer Flüchtlinge kritisiert.

Erdogan könne von Europa und Griechenland nicht noch mehr Geld fordern, sagte Mitsotakis in Thessaloniki. Die EU habe bereits mehrere Milliarden Euro dafür ausgegeben, dass Ankara weniger Flüchtlinge aus der Türkei nach Europa kommen lasse. Statt Drohungen müsse es einen Dialog geben. Erdogan hatte der EU zuletzt erneut vorgeworfen, ihre Zusagen nicht einzuhalten. Sein Land könne daher gezwungen sein, die Türen für syrische Flüchtlinge zu öffnen. Erdogan verlangte mehr Geld für die Versorgung der Menschen und die Schaffung einer Sicherheitszone in Nordsyrien.



Die EU hatte der Türkei in einem Abkommen von 2016 sechs Milliarden Euro über mehrere Jahre zugesagt.