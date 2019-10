Am sechsten Jahrestag des schweren Bootsunglücks von Lampedusa hat die "Sea-Watch 3"-Kapitänin Rackete die europäische Flüchtlingspolitik kritisiert.

Es brauche einen Systemwandel, forderte Rackete in einer Anhörung zur Seenotrettung im Europäischen Parlament in Brüssel. Es müssten sichere und legale Wege nach Europa geschaffen werden. Auch die Dublin-Regeln zur Verteilung von Asylsuchenden müssten reformiert werden. Zudem betonte sie, es liege eine Rechtsverdrehung vor, wenn Seenotretter kriminalisiert würden, während sich die Behörden um ihre Verantwortung drückten.



Auf der italienischen Insel Lampedusa wurde mit einem Gedenkmarsch an das schwere Bootsunglück vom 3. Oktober 2013 erinnert. Damals waren mehr als 360 Flüchtlinge ums Leben gekommen.