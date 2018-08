Der französische Präsident Macron hat sich in der Flüchtlingspolitik gegen den ungarischen Ministerpräsidenten Orban und den italienischen Innenminister Salvini positioniert.

Er werde Nationalisten und Hassrednern nichts zugestehen, sagte Macron während eines Besuchs in Kopenhagen. Wenn Orban und Salvini ihn als ihren "Hauptgegner" in Europa sehen wollten, dann hätten sie Recht. Macron betonte, er wolle mit Verbündeten ein progessiven Bogen gegen nationalistische und populistische Regierungen bilden.



Orban hatte bei einem Treffen mit Salvini in Mailand von zwei Lagern in der europäischen Flüchtlingspolitik gesprochen und erklärt, Macron führe die politischen Kräfte an, welche die Einwanderung unterstützten. Er selbst und Salvini stünden - Zitat - "auf der anderen Seite". Sie wollen eine strikte Abschottung gegen Migranten.