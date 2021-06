Deutschland und Italien wollen sich für eine rasche Weiterentwicklung des Flüchtlingsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Türkei einsetzen.

Angesichts von mehr als drei Millionen Flüchtlingen im Land habe die Türkei alles Recht, auch weiterhin unterstützt zu werden, sagte Bundeskanzlerin Merkel am Rande eines Treffens mit dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi in Berlin. Sie und Draghi seien sich darüber hinaus einig, dass illegale Migration durch legale ersetzt werden müsse.



Die Zukunft des Abkommens mit der Türkei ist laut Merkel auch Thema beim EU-Gipfel Ende der Woche in Brüssel.



Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass Griechenland illegal auf die Ägäis-Inseln gelangte Migranten zurück in die Türkei schicken kann. Im Gegenzug übernimmt die EU für jeden zurückgeschickten Syrer einen syrischen Flüchtling aus der Türkei und hilft dem Land finanziell bei der Versorgung der Migranten.

