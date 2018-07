Das private Rettungsschiff "Aquarius" will am Mittwoch zu einem neuen Einsatz vor der Küste Libyens auslaufen.

Das teilten die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen mit. Die "Aquarius" war das erste Rettungsschiff, dem die neue italienische Regierung im Juni die Einfahrt in einen Hafen verwehrt hatte. Die Migranten an Bord konnten erst nach einer tagelangen Odyssee in Spanien an Land. Inzwischen hat Libyen hat nach Angaben der Internationalen Seefahrtsbehörde eine eigene Such- und Rettungszone eingerichtet. Die "Aquarius" gehört mittlerweile zu den letzten zwei zivilen Schiffen, die noch Migranten im Mittelmeer retten.



Der in Malta vor Gericht stehende Kapitän des deutschen Rettungsschiffs "Lifeline", Reisch, hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen. Das Zertifikat seines Schiffs sei weder abgelaufen noch gefälscht, sagte Reisch dem ZDF. Die "Lifeline" wurde von den maltesischen Behörden beschlagnahmt. Reisch wird eine fehlerhafte Registrierung des Schiffs vorgeworfen. Die "Lifeline" hatte Anfang Juli erst nach mehreren Tagen die Erlaubnis zum Einlaufen in einen maltesischen Hafen erhalten. Zuvor hatten sich acht Staaten bereiterklärt, die 234 Flüchtlinge an Bord aufzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.