US-Präsident Trump hat bei seinen Plänen zur Verschärfung des Asylrechts einen Rückschlag vor Gericht erlitten.

Ein Bezirksrichter in San Franciso ordnete eine einstweilige Verfügung gegen einen Asyl-Erlass Trumps von Anfang November an. Danach sollten nur noch Flüchtlinge, die die Grenze zu den USA an einem offiziellen Übergang überqueren, Asyl beantragen dürfen. Menschenrechtler sahen darin einen Verstoß gegen geltendes Recht.



Unterdessen erhöhten die US-Behörden ihre Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zu Mexiko. Für mehrere Stunden wurde der Übergang zwischen San Diego und Tijuana geschlossen (Audio-Link). Zudem installierten Grenzschützer Betonbarrieren und Stacheldrahtrollen. In einer Mitteilung der zuständigen Behörde in San Diego hieß es, man habe Hinweise erhalten, dass sich Migranten in Tijuana versammelten, um den Grenzübergang illegal zu überqueren. Dies werde man nicht zulassen.



Etwa 3.000 Migranten sind in den vergangenen Tagen in Tijuana angekommen. Mehrere tausend befinden sich noch auf dem Weg dorthin. Sie wollen Asyl in den USA beantragen.