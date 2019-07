Im Streit um die Aufnahme von Migranten hat Italiens Innenminister Salvini die Forderung von Bundesinnenminister Seehofer nach einer Öffnung der italienischen Häfen für Rettungsschiffe zurückgewiesen. Dies werde er nicht tun, sagte Salvini in Rom.

Vielmehr fordere er die Bundesregierung in Berlin auf, Schiffen die deutsche Flagge zu entziehen, die Menschenhändlern und Schmugglern helfen würden. Zudem kündigte er per Twitter ein härteres Vorgehen gegen Hilfsorganisationen an. Die Strafen sollten auf eine Million Euro angehoben werden, wenn Rettungsschiffe trotz eines Verbots italienische Häfen ansteuerten. Seehofer hatte in einem Brief an Salvini appelliert, Rettungsschiffe angesichts der europäischen Verantwortung anlegen zu lassen.



Das Rettungsschiff "Alex" der italienischen Hilfsorganisation "Mediterranea" ist mit 41 Migranten an Bord inzwischen in den Hafen der Insel Lampedusa eingelaufen. Die Crew setzte sich über ein Dekret Salvinis hinweg. Die "Alan Kurdi" der deutschen Organisation "Sea Eye" liegt mit 65 Geflüchteten weiterhin vor der Küste Lampedusas.