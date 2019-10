Bundesinnenminister Seehofer ist zu Gesprächen über die Flüchtlingspolitik in der Türkei eingetroffen.

Am Abend wollte Seehofer zunächst seinen türkischen Amtskollegen Soylu treffen. Begleitet wird der CSU-Politiker von EU-Migrationskommissar Avramopoulos.

Im Mittelpunkt des Besuchs steht die weitere Umsetzung des EU-Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. Ankara verlangt mehr finanzielle Unterstützung. Das Abkommen ist seit 2016 in Kraft und hat einen Rückgang der Flüchtlingszahlen auf den griechischen Ägäis-Inseln bewirkt. Der türkische Präsident Erdogan hatte mehrfach mehr Geld aus der EU eingefordert und damit gedroht, anderenfalls die Flüchtlinge in die Europäische Union weiterreisen zu lassen.