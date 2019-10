Bundesinnenminister Seehofer reist zu Gesprächen über die Flüchtlingspolitik in die Türkei.

Der CSU-Politiker wird begleitet von EU-Migrationskommissar Avramopoulos sowie dem französischen Innenminister Castaner. Geplant sind Beratungen mit türkischen Regierungsvertretern über die weitere Umsetzung des EU-Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. Die Führung in Ankara verlangt mehr finanzielle Unterstützung. Sie will unter anderem mehrere Millionen Flüchtlinge im Norden Syriens ansiedeln. Das Abkommen ist seit 2016 in Kraft und hat vor allem einen Rückgang der Flüchtlingszahlen auf den griechischen Ägäis-Inseln bewirkt. Der türkische Präsident Erdogan hatte bereits mehrfach auf mehr Geld aus der EU gedrungen und damit gedroht, anderenfalls die Flüchtlinge in die Europäische Union weiterreisen zu lassen.