Bundesinnenminister Seehofer hat bei seinem Besuch in Athen für eine europäische Solidarität in der Flüchtlingspolitik geworben.

Wenn Deutschland Griechenland und der Türkei helfe, dann sei das einerseits solidarisch, andererseits helfe es bei der Bewältigung der eigenen Probleme, sagte Seehofer. Ihm sei eine geordnete Flüchtlingspolitik lieber als eine ungeordnete Zuwanderung. Der Bundesinnenminister war zunächst zu Gesprächen in die Türkei und dann nach Griechenland gereist. Der türkische Außenminister Cavusoglu hatte zuvor Vorwürfe Griechenlands zurückgewiesen, sein Land sei für den Anstieg der Flüchtlingszahlen auf den griechischen Inseln verantwortlich. Vielmehr soll man diskutieren, wie das Problem zu lösen sei, sagte er.



Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis kündigte ein schärferes Asylgesetz an. Derzeit gehe es eher um Migranten als um Flüchtlinge aus Syrien, begründete er die Initiative. Die meisten Neuankömmlinge hätten Afghanistan und Länder in Afrika aufgrund der schlechten Wirtschaftslage verlassen.