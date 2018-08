In Deutschland wird weiter über einen sogenannten "Spurwechsel" für abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber diskutiert.

Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Laumann, CDU, sagte der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", er sehe keinen Grund, Menschen abzuschieben, die sich und ihre Familien gut eingegliedert hätten und einer ordentlichen Arbeit nachgingen. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig sagte der Zeitung "Die Welt", in Deutschland hätten die Menschen zum Teil den Eindruck, dass die falschen Leute abgeschoben würden, nämlich die, die integriert seien. Der AfD-Bundestagabgeordnete Baumann lehnt den Vorschlag ab. Er sagte im Deutschlandfunk (Audio), damit würde ein falsches Signal in die Welt gesendet.



In der Diskussion, die vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther angestoßen wurde, geht es darum, ob gut integrierten Migranten die Möglichkeit eröffnet werden soll, aus dem Asyl- in ein reguläres Zuwanderungsverfahren zu wechseln. Die jüngst von Bundesinnenminister Seehofer vorgelegten Eckpunkte für ein Zuwanderungsgesetz sehen eine solche Möglichkeit allerdings nicht vor.