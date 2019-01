Die Vereinten Nationen haben zu mehr Unterstützung für den Libanon aufgerufen.

Kein anderer Staat weltweit beherberge mehr Flüchtlinge pro Einwohner, erklärte der humanitäre Koordinator der UNO, Lazzarini, in Genf. Im Libanon herrsche eine schwere Wirtschaftskrise, das Land stehe am Abgrund. Laut UNO halten sich derzeit bis zu 1,3 Millionen Flüchtlinge aus Syrien dort auf. Zudem haben zahlreiche Palästinenser und Iraker im Libanon Zuflucht gefunden.



Die Wirtschaftkrise sorge zunehmend für Spannungen zwischen Libanesen und Geflohenen, betonte Lazzarini. Die Mehrzahl der Flüchtlinge lebe in provisorischen Unterkünften, etwa in leerstehenden Häusern. Die von der internationalen Gemeinschaft in den vergangenen Jahren bereitgestellten sieben Milliarden US-Dollar reichten nicht aus, um die Krise zu lindern.