EU-Länder verstoßen nach Angaben der Vereinten Nationen mit der Rückweisung von Flüchtlingen und anderen Migranten im Mittelmeer gegen das humanitäre Völkerrecht.

Das UNO-Menschenrechtsbüro verlangte in Genf eine Öffnung der Häfen und eine Rückkehr von Rettungsschiffen. Es verurteilte Maßnahmen wie in Griechenland oder Malta, wo Flüchtlingsboote in internationale Hoheitsgewässer zurückgedrängt oder sogar nach Libyen zurückgebracht werden. Dies gefährde Menschenleben.



Die Zahl der Migranten, die sich aus Libyen in Richtung Europa auf den Weg gemacht haben, ist demnach in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr von weniger als 800 auf rund 4.000 gestiegen. Das liege zum Teil an der Wetterbesserung, aber auch an der immer chaotischer werdenden Lage in dem Bürgerkriegsland Libyen.