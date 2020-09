EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erneut zu mehr Solidarität in der Flüchtlingspolitik aufgerufen.

Europa habe in der Corona-Krise bewiesen, dass es gemeinsam entschlossen handeln könne, schreibt von der Leyen in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt". Das müsse jetzt auch für das Thema Migration gelten und den anstehenden EU-Migrationspakt. Er soll am kommenden Mittwoch vorgestellt werden. Von der Leyen betonte, Solidarität innerhalb Europas und mit den Flüchtlingen sowie die gemeinsame Verantwortung der Mitgliedstaaten würden wichtige Fundamente des Paktes sein. Denn Migration werde immer Teil der europäischen Realität bleiben.

