Das seit Tagen festliegende Schiff der italienischen Küstenwache mit 177 geretteten Flüchtlingen darf auf Sizilien anlegen. Die "Diciotti" werde den Hafen von Catania ansteuern, teilte Italiens Verkehrsminister Toninelli mit. Von Bord gehen dürfen die Flüchtlinge dort allerdings noch nicht.

Toninelli forderte die EU gleichzeitig auf, sich an der Aufnahme der Geretteten zu beteiligen. Italiens Innenminister Salvini hatte gedroht, die Menschen nach Libyen zurückzuschicken, wenn Europa keine konkreten Hilfen anbiete. Das Schiff hatte seit Donnerstag vor der italienischen Insel Lampedusa festgesessen. Salvini argumentierte, die Flüchtlinge seien in Gewässern gerettet worden, für die eigentlich Malta zuständig sei.



Zwischen Italien und Malta gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen.