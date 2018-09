Die 58 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Aquarius 2" müssen weiter auf dem Mittelmeer ausharren.

Die französische Regierung lehnte eine Bitte der Betreiber ab, das Schiff in Marseille anlegen zu lassen. Finanzminister Le Maire sagte in einem Fernsehinterview, derzeit laute die Antwort nein. Die französische Europaministerin Loiseau verwies darauf, dass der nächste sichere Hafen für die Geflüchteten in Italien oder Malta liege. Sie erwarte, dass die EU im Laufe des Tages eine Lösung für die Menschen an Bord finde.



Italien und Malta weigern sich seit Wochen, Flüchtlingsschiffen Einfahrt in ihre Häfen zu gewähren. Sie werfen den EU-Partnern vor, sie in der Migrationspolitik im Stich zu lassen.