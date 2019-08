Die spanische Regierung hat dem Flüchtlingsschiff "Open Arms" angeboten, als Alternative zum Hafen von Algeciras die Insel Menorca anzulaufen.

Die Baleareninsel ist gut 900 Kilometer von Lampedusa entfernt, wo das Schiff seit Tagen liegt. Die Besatzung reagierte auch auf dieses Angebot kritisch. Die Lage an Bord sei verzweifelt, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation. Man müsse die Menschen in den nächstgelegenen Hafen bringen und das sei Lampedusa.



Italien weigert sich nach wie vor, das Schiff an Land zu lassen, obwohl sich mehrere europäische Staaten - darunter Deutschland - bereiterklärt haben, die Menschen aufzunehmen.