Italien ist bereit, Mütter und ihre Kinder von zwei im Mittelmeer vor Malta ausharrenden zivilen Rettungsschiffen aufzunehmen.

Der stellvertretende Ministerpräsident Di Maio forderte Malta auf, die Frauen und Kinder an Land gehen zu lassen und sie dann nach Italien zu schicken. Italien sei wieder einmal bereit, ganz Europa eine Lektion in Sachen Menschlichkeit zu erteilen, erklärte Di Maio auf Facebook. - Seit Antritt der italienischen Regierung im vergangenen Sommer lässt Rom zivile Rettungsschiffe nicht mehr in die Häfen des Landes einlaufen und hat damit die privaten Seenotretter erheblich unter Druck gesetzt.



Die beiden Schiffe der deutschen Organisationen Sea-Watch und Sea-Eye sind mit insgesamt 49 Bootsflüchtlingen an Bord seit fast zwei Wochen auf dem Mittelmeer unterwegs. Beide Schiffe durften sich aufgrund des hohen Seegangs inzwischen der Küste Maltas nähern, aber nicht anlegen.