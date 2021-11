Bundesaußenminister Maas hat im Streit um die aus Belarus kommenden Flüchtlinge mit weiteren Sanktionen der EU gedroht.

In einer vom Auswärtigen Amt verbreiteten Mitteilung des SPD-Politikers heißt es, alle, die sich an der gezielten Schleusung von Migrantinnen und Migranten beteiligten, würden sanktioniert. Dies gelte für Herkunfts- und Transitstaaten, aber auch für Fluggesellschaften, die den Transport von Menschen nach Belarus ermöglichten. Die Europäische Union sei bereit, hier klare Konsequenzen zu ziehen.



EU-Ratspräsident Michel kommt heute in Warschau mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki zusammen, um über die Lage an der Grenze zu Belarus zu sprechen. Dort sitzen bei eisigen Temperaturen tausende Migranten fest. Die Europäische Union wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, seit Monaten gezielt Menschen aus Krisenregionen wie Afghanistan oder Syrien einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Betroffen sind auch Litauen und Lettland. Polen betrachtet Russland als Drahtzieher der Aktion. Polen und Litauen haben inzwischen einen einmonatigen Ausnahmezustand für die Grenzregion verhängt.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.