Im Flüchtlingsstreit mit der EU hat der türkische Präsident Erdogan bekräftigt, dass die Grenzen offen gehalten werden sollen.

Diese Praxis werde so lange fortgesetzt, bis alle Forderungen Ankaras an Brüssel erfüllt seien, sagte er in einer Fernsehansprache. Zugleich verschärfte er den Ton und verglich das Vorgehen der griechischen Behörden gegen Migranten an der Grenze mit den Verbrechen der Nazis. Wörtlich sagte er, was sie in den Nazi-Lagern gemacht haben, machen auch die Griechen im Namen des Westens.



Der türkische Staatschef hatte die Grenzen seines Landes zur EU Ende Februar für geöffnet erklärt. Dies sorgt seither für einen Flüchtlingsandrang an der Grenze zu Griechenland.