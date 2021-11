Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Lage an der Grenze zu Belarus kommt EU-Ratspräsident Michel heute mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki zusammen.

An der polnischen EU-Außengrenze sitzen bei eisigen Temperaturen tausende Migranten fest. Die Europäische Union wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen wie Afghanistan oder Syrien einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Polen beschuldigt Russland, die Krise herbeigeführt zu haben. Der Auftraggeber sei Präsident Putin, Lukaschenko nur der Ausführende der jüngsten Eskalation, sagte Morawiecki. Das französische Außenministerium erklärte, Belarus heize die Flüchtlingsbewegung mit dem Ziel an, die EU zu destabilisieren.



Die EU-Länder Polen, Lettland und Litauen verzeichneten in den vergangenen Monaten tausende illegale Grenzübertritte aus Belarus. Nach Polen verhängte inzwischen auch Litauen für das Grenzgebiet einen einmonatigen Ausnahmezustand, der seit Mitternacht gilt.

