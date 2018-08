Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli hat Sanktionen gegen Malta wegen des Umgangs mit Flüchtlingsbooten im Mittelmeer gefordert. Weil der Inselstaat Boote mit Migranten nicht gerettet und damit die Last Italien überlassen habe, müssten Strafmaßnahmen gegen Malta ergriffen werden. Innenminister Salvini drohte mit einer Rückführung im Mittelmehr Geretteter nach Libyen.

"Entweder entscheidet sich Europa ernsthaft, Italien konkret zu helfen, oder wir werden gezwungen sein, das zu tun, was das Geschäft der Menschenhändler für immer beendet", teilte Salvini mit: "Das heißt, die auf See aufgegriffenen Menschen zurück nach Libyen zu eskortieren." Die Europäische Union und die Vereinten Nationen weisen indes darauf hin, dass die Rückführung in ein Land, in dem Migranten Missbrauch und Folter drohe, internationales Recht brechen würde. Dazu wird Libyen gezählt.



Derweil liegt ein Schiff der italienischen Küstenwache mit 177 Migranten an Bord seit zwei Tagen vor der Insel Lampedusa fest, weil es nicht in den Hafen einlaufen darf. Italiens Innenminister Salvini sagte in Rom, die Menschen seien in Gewässern gerettet worden, für die eigentlich Malta zuständig sei. Dazu erklärten die maltesischen Behörden, das treffe zwar zu. Das Schiff habe jedoch jede Hilfe verweigert und weiter Kurs auf Lampedusa genommen.