Im Sreit über die Verteilung von Flüchtlingen in Europa hat Kommissionspräsident Juncker einen Kurswechsel angedeutet.

Beim EU-Gipfel in Salzburg rückte er von der Haltung ab, dass alle Mitgliedsstaaten zumindest einige Menschen aufnehmen müssten. Stattdessen forderte er von jenen Staaten, die dies nicht wollten, andere Beiträge zur Migrationspolitik. Sie müssten sich in Sachen Solidarität bewegen, verlangte Juncker.



Ein weiteres Thema des Treffens, das morgen fortghesetzt wird, war der Brexit. Dabei wies EU-Ratspräsident Tusk Pläne der britischen Regierung in entscheidenden Punkten zurück. Er schlug vor, einen EU-Sondergipfel einzuberufen, da die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union unter Zeitdruck stünden.