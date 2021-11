Im Streit zwischen der EU und Belarus über Flüchtlinge verschärft sich der Ton.

Polens Ministerpräsident Morawiecki beschuldigte Russland, die Krise herbeigeführt zu haben. Der Auftraggeber sei Präsident Putin, der belarussische Machthaber Lukaschenko nur der Ausführende der jüngsten Eskalation. Das französische Außenministerium erklärte, Belarus heize die Flüchtlingsbewegung mit dem Ziel an, die EU zu destabilisieren.



Die Regierung in Minsk weist die Vorwürfe zurück. Lukaschenko beriet heute telefonisch mit Putin. Beide teilten im Anschluss mit, man sei besorgt angesichts der Stationierung regulärer polnischer Truppen an der Grenze zwischen Polen und Belarus.



Die polnische Polizei stoppte heute einen Bus mit deutschen Flüchtlingsaktivisten. Das Fahrzeug der Initiativen Seebrücke Deutschland und LeaveNoOneBehind durfte am Abend wenige Kilometer vor dem Grenzübergang Kuznica nicht weiter Richtung Osten fahren. Ein Sprecher der Gruppe sagte, man habe ein Zeichen der Solidarität setzen wollen.

