Eine erste Gruppe von Migranten aus dem großen Flüchtlingstreck aus Mittelamerika hat die Grenze zu den USA erreicht.

Nach Angaben der Behörden der mexikanischen Grenzstadt Tijuana handelt es sich um etwa 300 Menschen, die mit Lastwagen ankamen. Etwa 20 junge Männer seien kurzzeitig auf einen Grenzzaun geklettert, berichten örtliche Medien. Die US-Behörden ließen Hubschrauber aufsteigen, griffen aber nicht ein. Soldaten begannen damit, die Grenze auf kalifornischer Seite mit Betonbarrieren und Stacheldraht zu verstärken.



Mehrere tausend Menschen aus Guatemala, Honduras und El Salvador ziehen seit Wochen zu Fuß gen Norden, um in die USA zu gelangen. US-Präsident Trump hat angekündigt, sie zur Not mit militärischer Gewalt abzuhalten. Die meisten Migranten befinden sich noch in Zentralmexiko, mehr als 1.000 Kilometer von der US-Grenze entfernt.