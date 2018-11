Tausende Angehörige des Flüchtlingstrecks aus Mittelamerika haben in Mexiko um Asyl gebeten.

Nach Angaben des Innenministeriums in Mexiko-Stadt wurden gut 3.200 Asylanträge eingereicht. Die meisten Antragsteller hätten vorübergehende Papiere erhalten und dürften arbeiten.



Mehrere tausend Menschen aus Guatemala, Honduras und El Salvador ziehen seit Wochen zu Fuß gen Norden, um in die USA zu gelangen. US-Präsident Trump hat jedoch angekündigt, sie zur Not mit militärischer Gewalt abzuhalten. Die am weitesten fortgeschrittene Migrantengruppe ist allerdings noch 1.000 Kilometer von der US-Grenze entfernt.



Zuletzt hatten die Präsidenten von Honduras und Guatemala, Orlando und Morales, angekündigt, gegen die Organisatoren der Flüchtlingstrecks zu ermitteln.