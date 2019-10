Der türkische Präsident Erdogan hat seine Pläne für die Umsiedlung von syrischen Flüchtlingen konkretisiert.

Zwei Millionen Menschen würden in einer Sicherheitszone in Nordsyrien untergebracht, sagte Erdogan vor dem Parlament in Ankara. Eine weitere Million Menschen solle in neu zu bauende Gemeinden ziehen, sobald das Gebiet von terroristischen Gruppen befreit worden sei. Nach Angaben von Erdogan ist geplant, 140 Dörfer zu errichten, deren Standorte bereits feststünden. Zur Finanzierung werde eine internationale Geber-Konferenz organisiert.



Die Türkei hat seit Beginn des Bürgerkriegs im Nachbarland Syrien rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aufgenommen.