Ungarn, Polen und Tschechien haben nach Ansicht einer Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof in der Flüchtlingskrise gegen EU-Recht verstoßen.

Die drei Länder hätten sich nicht weigern dürfen, den Beschluss zur Umverteilung von Asylbewerbern aus Griechenland und Italien umzusetzen, teilte die Juristin am Sitz des EuGH in Luxemburg in ihrem Gutachten mit. Zwar hätten die Länder die Möglichkeit, eine Aufnahme in Einzelfällen abzulehnen. Das Unionsrecht gestatte es aber nicht, Verpflichtungen kategorisch außer Acht zu lassen. Die Richter des EuGH folgen in ihren Urteilen häufig, jedoch nicht immer ihren Gutachtern.



Die EU-Mitgliedsstaaten hatten das Quotensystem 2015 mehrheitlich gegen den Widerstand osteuropäischer Staaten beschlossen. Die Europäische Kommission hatte gegen die drei Länder eine Vertragsverletzungsklage eingereicht. Zuvor war Ungarn bereits vor dem EuGH mit einer Klage gegen die Umverteilung gescheitert.