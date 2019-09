Der thüringische CDU-Vorsitzende Mohring hat seine Kritik an der von Bundesinnenminister Seehofer geplanten Verteilungsquote für Flüchtlinge bekräftigt.

Aus Zwischenzuständen würden oft Dauerlösungen, sagte Mohring im Deutschlandfunk. Nach seinem Gefühl wären manche in der Europäischen Union ganz froh, wenn es so käme, weil sie sich dann "einen schlanken Fuß machen" könnten. Das würde der Verantwortung der Europäischen Union aber nicht gerecht.



Mohring nannte es ein Gebot der Humanität, Menschen aus Seenot zu retten. Hier brauche es aber die Verantwortung der EU in Summe und nicht jede Woche eine neue Position. Die EU habe vor einem Jahr entschieden, die Menschen zurück an die afrikanische Küste zu bringen, und müsse dies nun umsetzen.

EU-Innenminister treffen sich in Malta

Seehofer hatte angekündigt, dass Deutschland bis aus Weiteres ein Viertel der in Italien anlandenden Flüchtlinge aufnehmen werde. Der Bundesinnenminister berät heute in der maltesischen Stadt Vittoriosa mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Malta über das Thema (Audio). Bei dem Treffen soll ein vorläufiger Verteilungs-Modus gefunden werden, dem sich weitere EU-Staaten anschließen könnten.



Der luxemburgische Außenminister Asselborn mahnte die Einbeziehung weiterer Länder an. Auf die Dauer könne sich die Verteilung von in Seenot geretteten Migranten nicht auf fünf oder sechs EU-Länder beschränken, sagte er der Zeitung "Die Welt". "Wir brauchen mindestens zwölf Staaten, die ihrer Verantwortung nachkommen und gerettete Migranten aus dem zentralen Mittelmeer aufnehmen."