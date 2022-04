Schleswig-Holstein

Ein LKW-Container am Elbhafen Brunsbüttel (picture alliance / dpa / Bodo Marks)

Zugleich sprach sich der CDU-Politiker in der Zeitung "Die Welt" dafür aus, die Ölförderung vor der deutschen Nordseeküste auszubauen. Den Angaben zufolge können mit dem neuen Terminal jährlich fünf Milliarden Kubikmeter Gas in das deutsche Netz eingespeist werden. Günther hatte sich zuvor bereits mit dem Bund auf die Errichtung der Anlage verständigt. Dieser will in den kommenden zehn Jahren bis zu 2,5 Milliarden Euro für schwimmende Flüssiggas-Terminals ausgeben. Erklärtes Ziel ist dabei, die Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern.

