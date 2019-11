Im Fall des Abschusses von Flug MH17 über der Ostukraine haben Ermittler schwere Vorwürfe gegen die russische Regierung erhoben.

Die Ermittler des internationalen Untersuchungsteams JIT teilten in einer Videobotschaft mit, es habe engere Kontakte zwischen Russland und den Separatisten im Osten der Ukraine gegeben als bisher bekannt. Diese sollen für den Abschuss der Maschine mit fast 300 Menschen an Bord verantwortlich sein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verwendeten sie dafür ein russisches Luftabwehrsystem.



Die Ermittler veröffentlichten nun Telefonmitschnitte vom Juli 2014, in denen ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Putin zu hören sein soll. Er soll unter anderem dem selbsternannten damaligen Regierungschef der sogenannten "Volksrepublik Donezk" militärische Verstärkung aus Russland versprochen haben. Russland hatte solche Kontakte und Militärhilfe immer bestritten. Das russische Außenministerium wies die neuen Vorwürfe umgehend zurück.



Am JIT sind Ermittler aus den Niederlanden, Australien, Belgien, Malaysia und die Ukraine beteiligt.