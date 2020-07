Die Niederlande wollen Russland wegen des Abschusses der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagen.

Das teilte die Regierung in Den Haag mit. Mit der sogenannten Staaten-Klage wolle man die Angehörigen der Todesopfer unterstützen, von denen die meisten Niederländer waren. Die Angehören hatten bereits zuvor Klage bei dem Gericht gegen Russland eingereicht.



Das Passagierflugzeug war im Juli 2014 über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine von einer russischen Luftabwehrrakete abgeschossen worden, die von prorussischen Separatisten abgefeuert worden war. Alle 298 Menschen an Bord starben. Moskau weist jegliche Mitverantwortung zurück.