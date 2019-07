Flug zum Mond in der Fantasie Der Mondtraum des Johannes Kepler

Eine Mutter erklimmt mit ihrem Sohn den Vulkan Hekla in Island. Der Vulkan bricht aus und schleudert die beiden hinaus ins Weltall. Das Reiseziel ist Levania, das sagenhafte Land auf dem Mond. So geschieht es in der Mondreise, die kein Geringerer als Johannes Kepler ersonnen hat – im Jahr 1609.

Von Dirk Lorenzen

