Warnstreik am Flughafen Düsseldorf. (Federico Gambarini/dpa)

Von 136 geplanten Flügen fänden nur 2 statt, teilte der Betreiber mit. Am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens, in Düsseldorf, wurden nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 200 Starts und Landungen gestrichen. In der Folge kam es auch am Berliner Flughafen BER zu Ausfällen. Bundesweit finden heute in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens Warnstreiks statt, etwa bei Bussen, Stadtbahnen und in Krankenhäusern. In Thüringen und Sachsen-Anhalt sind vor allem Kindergärten und Behörden betroffen.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Gespräche für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Nach den Worten des Verdi-Gewerkschaftssekretärs Tarim war der Warnstreik bislang erfolgreich. Die Entschlossenheit der Arbeitnehmer habe sich gezeigt.

