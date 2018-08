Angesichts der zahlreichen Flugausfälle plant Bundesverkehrsminister Scheuer nach Zeitungserkenntnissen einen Luftfahrtgipfel im Herbst.

Voraussichtlich am 5. Oktober würden sich die Spitzen der Luftfahrtindustrie in Hamburg treffen, schreibt das "Handelsblatt". Neben dem Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa, Spohr, seien auch die Chefs von Easyjet und Ryanair, Lundgren und O'Leary eingeladen. Teilnehm en werden demnach auch mehrere Landesverkehrsminister. Flugausfälle, Verspätungen und Engpässe bei der Abfertigung der Passagiere an den Flughäfen sorgen schon seit Längerem für Unmut bei den Reisenden.



Derweil fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband eine Teilnahme nicht nur von Wirtschaftsvertretern, sondern auch Verbraucherschützern an einem solchen Treffen. Vorstand Müller sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", zudem müsse die Bundesregierung zügig automatisierte Entschädigungszahlungen für Kunden bei Ausfällen einführen.